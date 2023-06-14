Умер клирик Покровского кафедрального собора в Самаре Алексей Алексеев

В этом году Алексею Алексееву должно было исполниться 54 года / Фото: vk.com/orthodoxsamara

В среду, 14 июня 2023 года, в Самаре скончался протодиакон Алексей Алексеев. Он был клириком Кафедрального собора в честь Покрова Божией Матери. Об этом сообщает Самарская епархия.

- Протодиакон Алексей Алексеев скончался после продолжительной болезни. О времени и месте похорон сообщим дополнительно, - говорится в сообщении религиозной организации в соцсети.

Насколько известно, в этом году отцу Алексею должно было исполниться 54 года. Он был посвящен в духовный сан в 2000 году. Окончил Самарскую православную духовную семинарию.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Алексея Алексеева.

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