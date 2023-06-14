Парень на «ВАЗ-21099» пытался избежать ДТП, но столкнулся с «Приорой» в Самаре

С места происшествия 18-летнего парня-водителя госпитализировали в медицинское учреждение.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
Во вторник, 13 июня, в 18:40 в Промышленном районе Самары 18-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21099» пытался избежать ДТП, но столкнулся с «Приорой».
— Молодой человек ехал по улице Ташкентской в направлении улицы Солнечной. ДТП произошло в ходе движения напротив дома № 248, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
Чтобы избежать аварию, автомобилисту пришлось прибегнуть к резкому вынужденному торможению. Из-за этого отечественную легковушку занесло на встречную полосу. Там транспортное средство столкнулось с автомобилем Lada Priora.
За рулем «Приоры» находился 45-летний водитель. С места происшествия 18-летнего парня-водителя госпитализировали в медицинское учреждение.
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