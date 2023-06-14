Пенсионер на ВАЗ-2115 сбил маленького мальчика в Самарской области

С места происшествия мальчика доставили в медицинское учреждение. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Во вторник, 13 июня, в Самарской области произошло ДТП с участием пенсионера и ребенка. В 13:50 в Сызрани 74-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2115» сбил маленького мальчика.

— Пожилой мужчина ехал по проспекту Королева в направлении проспекта Гагарина. ДТП произошло во время движения напротив дома № 9, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Там автомобилист наехал на 12-летнего мальчика. Ребенок переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. С места происшествия мальчика доставили в медицинское учреждение, врачи назначили ему амбулаторное лечение.

В тот же день произошла авария в Самаре. Парень за рулем автомобиля ВАЗ-21099 пытался избежать ДТП, но столкнулся с «Приорой».

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