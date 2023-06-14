Здание клуба «Русь» снесут в поселке Кряж в Самаре

Власти города ищут подрядчика для разработки проекта и сметы по сносу здания Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самаре планируют снести здание клуба «Русь». Оно расположено на улице Центральной в поселке Кряж в Куйбышевском районе. Департамент градостроительства сейчас ищет подрядчика для разработки проекта и сметы. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Снести необходимо двухэтажное здание площадью 981,3 кв. м. Оно было построено в 1971 году. В настоящее время не эксплуатируется. Подрядчик должен будет обследовать постройку, подготовить проект и смету по ее демонтажу, а затем получить положительное заключение госэкспертизы. Срок выполнения работ — 70 дней.

Сейчас идет прием заявок. Победителя электронного аукциона определят 26 июня 2023 года. Начальная (максимальная) стоимость контракта — 219 160 рублей.

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