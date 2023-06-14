Расписание движения судов из Самары до Рождествено и Гавриловой поляны изменят 17 июня 2023

Пассажиров водного транспорта просят быть внимательнее при планировании поездок Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В субботу, 17 июня 2023 года, в Самаре временно изменят расписание движения речных судов. Корректировки затронут работу теплоходов, которые курсируют до села Рождествено и Гавриловой поляны. Информация об этом размещена на сайте Самарского речного пассажирского предприятия.

— Расписание движения судов будет изменено в связи с проведением чемпионата и первенства Самарской области по триатлону. Будьте внимательны при планировании поездки, — говорится в сообщении перевозчика.

Так, 17 июня 2023 года суда на паромной переправе Октябрьский спуск — Рождествено будут ходить следующим образом: отправление из Самары в 8:30, 11:30, 14:30 и 18:00, в обратном направлении в 6:30, 10:00, 13:00 и 16:30. Временное расписание рейсов на маршруте Самара — Гаврилова поляна: отправление из областной столицы в 7:45, 15:00, 19:30, обратно в 10:05 и 17:20.

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