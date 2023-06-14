В Самаре планируют снести поликлинику в Кировском районе

Подрядчики снесут постройки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самаре могут снести поликлинику на улице Земеца в Кировском районе. На данный момент ищут подрядчика для разработки соответствующего проекта.

Согласно опубликованным данным на сайте госзакупок, под снос попадут поликлиника и архив для хранения рентгеновских пленок. Планируют демонтировать четырехэтажное здание, площадь которого превысит 3 222 квадратных метров и одноэтажное здание архива площадью 31,3 квадратных метров. Департамент градостроительства на данный момент ищет подрядчиков для реализации проекта.

Специалистам необходимо будет обследовать постройки, разработать проект и демонтировать их. Подрядчики подготовят смету. Итоги аукциона подведут 26 июня 2023 года.