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НовостиОбщество14 июня 2023 11:54

В Самаре планируют снести поликлинику в Кировском районе

Также демонтируют архив для хранения рентгеновских пленок
Алена ПРОВКИНА
Подрядчики снесут постройки

Подрядчики снесут постройки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самаре могут снести поликлинику на улице Земеца в Кировском районе. На данный момент ищут подрядчика для разработки соответствующего проекта.

Согласно опубликованным данным на сайте госзакупок, под снос попадут поликлиника и архив для хранения рентгеновских пленок. Планируют демонтировать четырехэтажное здание, площадь которого превысит 3 222 квадратных метров и одноэтажное здание архива площадью 31,3 квадратных метров. Департамент градостроительства на данный момент ищет подрядчиков для реализации проекта.

Специалистам необходимо будет обследовать постройки, разработать проект и демонтировать их. Подрядчики подготовят смету. Итоги аукциона подведут 26 июня 2023 года.