Онлайн-карту ДТП с участием диких животных создали в Самарской области

Интерактивную карту ДТП с участием лосей, косуль и кабанов создали для снижения аварийности на дорогах Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Самарской области создали онлайн-карту ДТП с участием диких животных. На ней отметили наиболее опасные участки дорог — те, где часто сбивают лосей, косуль и кабанов. Об этом сообщает департамент охоты и рыболовства региона.

— Цель мероприятия — снижение случаев ДТП с дикими животными и повышение безопасности передвижения по дорогам общего пользования, — отмечают в ведомстве.

По данным департамента, самые опасные дороги — те, которые граничат с лесными массивами, насаждениями и полями. На подобных участках, которые могут быть местами возможной миграции диких животных, необходимо проявлять повышенную внимательность. Автомобилистов просят быть особенно осторожными и соблюдать скоростной режим при движении по трассам в темное и сумеречное время суток.

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