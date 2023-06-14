Облачные технологии помогут учебным заведениям улучшать образовательный процесс

Облачные технологии улучшают образовательный процесс. Фото: fizkes_Shutterstock_.

Институту развития образования Свердловской области представлена виртуальная инфраструктура, которая предоставляет преподавателям, сотрудникам и слушателям дополнительные возможности для развития дистанционных программ в безопасной облачной среде. Инфраструктуру разработал МегаФон.

Для обеспечения дистанционной работы в образовательном учреждении используются специализированные информационные системы, разработанные с учетом специфики плановой нагрузки и сезонных всплесков. Облачная инфраструктура позволяет организовать на одной площадке обмен информацией между обучающимися и преподавателями, оптимизировать учебные и рабочие процессы, а также масштабировать виртуальную инфраструктуру без дополнительных инвестиций.

Виртуальные серверы предоставляют доступ ко всей необходимой для дистанционного обучения информации. Хранение файлов реализовано путем интеграции с объектным хранилищем S3, а базы данных поддерживаются МегаФоном по сервисной модели.

- Как провайдер мы полностью закрываем вопросы соблюдения требований информационной безопасности в облачной среде и в случае необходимости предоставляем дополнительные средства защиты. Наши эксперты оказывают постоянную техническую поддержку, в том числе в части соблюдения требований безопасного хранения персональных данных клиентов заказчика, — отметил, директор по облачным и инфраструктурным решениям МегаФона Александр Осипов.