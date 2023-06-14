Каждый второй самарец любит дарить себе ювелирные украшения

Самарцы не против побаловать себя подарками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре многие местные жители любят дарить себе ювелирные украшения. Специалисты узнали, сколько горожан балуют себя подарками.

По информации бренда Sokolov, 50% респондентов любят радовать себя подарками время от времени. Самыми популярными подарками самим себе стали одежда и ювелирные украшения – по 52% и 47% опрошенных выбирают именно эти товары. В основном, горожане покупают себе подарки в ценовом диапазоне от 5 000 до 20 000 рублей.

Также большинство опрошенных признались, что тратят на себя меньше, чем на подарки другим. Чаще всего поводом купить себе что-то становятся успехи на работе.