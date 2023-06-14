Ярмарку товаров самозанятых организовали на «ВолгаФесте-2023» в Самаре

Ярмарка будет работать в течение всего фестиваля набережных / Фото: региональный центр "Мой бизнес"

В Самаре на площадке фестиваля набережных «ВолгаФест-2023» проходит ярмарка товаров местных производителей. Ее проводит региональный центр «Мой бизнес». Всего на выставку-продажу было подано более 250 заявок. Планируется, что ее участниками станут 90 самозанятых региона.

Ярмарка будет работать в течение всего фестиваля, то есть до 18 июня 2023 года. На ней свои изделия представят самозанятые из Самары, Тольятти, Чапаевска, Новокуйбышевска, Кинеля, Безенчука, Борского. Среди товаров: сувенирная продукция, украшения, одежда для детей и взрослых, игрушки, предметы интерьера и многое другое.

Напомним, в Самарской области создают все условия для развития проектов самозанятых. Эту работу проводят в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Один из инструментов поддержки — ярмарки, каждый участник которых получает бесплатное торговое место и возможность представить свои изделия широкой аудитории.

— Число официально зарегистрированных самозанятых в Самарской области составляет более 178 тысяч человек. Примерно 20% из них — люди, создающие различные изделия своими руками. Именно для таких маленьких производств ярмарки являются одним из наиболее востребованных инструментов сбыта продукции и дальнейшего развития проекта, — отметил министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

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