В Самарской области газифицируют село Покровка

Фото: ООО "СВГК"

В рамках программы социальной газификации завершаются работы по строительству сетей газораспределения в селе Покровка Безенчукского района.

В селе уже установлен шкафной газорегуляторный пункт и смонтированы подземные полиэтиленовые газопроводы общей протяженностью 5 620 м вдоль улиц Косыри, Набережной, Озерной, Центральной и Речной, которые позволят подключить к сети газораспределения 112 домовладений сельчан. Согласно программе социальной газификации подведение газопроводов к границе домовладений осуществляется бесплатно для всех потребителей.

От 24 потенциальных потребителей газа уже получены заявления на подключение голубого топлива. Прием заявлений на социальную догазификацию жителей Самарской области продолжается. Согласно решению Президента РФ программа объявлена бессрочной.

В планах СВГК на 2023 год обеспечить подключение к сетям газораспределения по региональной программе газификации 4,5 тысяч новых потребителей.