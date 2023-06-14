День России ярко отметили в ТК «Гудок» в Самаре

Интересные активности для гостей торгового комплекса подготовил мультимедийный парк "Россия - моя история" / Фото: ТК "Гудок"

В понедельник, 12 июня 2023 года, в Самаре прошел необычный праздник в честь Дня России. Его организовали исторический парк «Россия — моя история» и ТК «Гудок». Мероприятие посетили более 750 человек.

Фестивальная площадка работала с самого утра. Гости праздника могли поучаствовать в мастер-классе по владению аналогами исторического оружия и окунуться в эпоху XVIII века. Кроме того, для них выступили детские творческие коллективы. Они исполнили песни о Родине и красоте родного края. Украшением праздника стало выступление танцевального коллектива «Армида». Вместе с ним зрители погрузились в эпоху Модерна и получили возможность разучить несколько элементов бальных танцев.

В течение всего дня исторический парк был открыт для свободного посещения. Все гости могли посетить экскурсии по экспозициям «Рюриковичи» «Романовы» и «От великих потрясений к Великой Победе 1917 – 1945». Также в рамках Дня России состоялся показ фильма Андрея Кончаловского «Сибириада» (12+).

Подборка фото с праздника доступна по ссылке.

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