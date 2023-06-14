На Грушинском фестивале в Самарской области выступят более 100 авторов-исполнителей

На территории создадут Аллею фестивалей. Фото: Департамент информационной политики

В Самарской области продолжают готовиться к проведению Юбилейного Грушинского фестиваля. На мероприятии выступят более 100 авторов и исполнителей.

По информации пресс-службы правительства региона, в этом году обновят инфраструктуру фестивальной поляны. В парке «Мастрюки» создадут комфортные условия для посетителей. В перспективе – появится возможность отдыхать на территории круглогодично. В этом году на входах на площадку установят 13 рамок металлодетекторов, въезд на поляну ограничат. Оставить автомобиль посетители смогут на стоянке за периметром поляны.

Ограничения также будет действовать на водный транспорт. На пляже будут дежурить спасатели. Уже сейчас ведут подготовку новых локаций. На территории создадут музейное пространство и Аллею фестивалей.