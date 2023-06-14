Самарский врач рассказала о воздействии алкоголя на организм

Алкоголь вредит организму Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области врач рассказали, как крепкие напитки наносят вред организму. Алкоголь нарушает обмен веществ.

По информации министерства региона, заместитель главврача по медицинской части губернии клинического наркологического диспансера, врач-психиатр-нарколог Эмма Рогова рассказала, что крепкий алкоголь содержит большой объем этилового спирта, который поступает в организм с каждым глотком. Концентрация этанола достаточна и в слабоалкогольных напитках, чтобы нарушить обменные процессы и нанести токсический вред.

Спирт быстро распространяется по организму и проникает в каждый орган. Он нарушает многие звенья: белковый, углеводный, липидный и минеральный. Также запускаются разрушительные процессы в коре головного мозга.