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НовостиПроисшествия14 июня 2023 14:06

В Самарской области мужчина решил вырастить наркотики дома

Правоохранители задержали злоумышленника
Алена ПРОВКИНА
Уголовное дело направят в суд

Уголовное дело направят в суд

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местный житель решил вырастить наркотическое вещество у себя дома. Мужчина понесет уголовную ответственность.

По информации прокуратуры региона, 54-летний мужчина заказал в интернете семена наркотических растений, а затем высадил их в грунт. Злоумышленник обеспечил искусственное освещение, добавлял в почву удобрения, чтобы быстрее собрать урожай. Горожанин вырастил наркотики для личного потребления. Незаконную деятельность подозреваемого пресекли сотрудники полиции.

Мужчину задержали. Теперь он понесет уголовную ответственность. Его дело после вручения обвинительного приговора направят в суд для дальнейшего рассмотрения.