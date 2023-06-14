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НовостиОбщество14 июня 2023 14:40

В Самарской области завод Bosch приобрело ФГУП «НАМИ»

Завод был построен более 10 лет
Алена ПРОВКИНА
Завод построили в селе Преображенка. Фото: www.boschlease.com

Завод построили в селе Преображенка. Фото: www.boschlease.com

В Самарской области ФГБУ «НАМИ» приобрело 100% долей ООО «Роберт Бош Самара». Организация занималась производством рулевого управления, антиблокировочной системы ABS и системы динамической стабилизации ESP.

По информации пресс-службы научного центра в области развития автомобилестроения, сделку заключили вчера, 13 июня 2023 года. В компании было трудоустроено 107 сотрудников. Они смогут продолжить работу на предприятии. После продажи организации окажут всестороннюю поддержку для перезапуска производственных процессов.

Помимо этого, на заводе планируют настроить производство систем с 2024 года, а с 2025 года предполагается выти на проектные мощности.