В Самарской области завод Bosch приобрело ФГУП «НАМИ»

Завод построили в селе Преображенка. Фото: www.boschlease.com

В Самарской области ФГБУ «НАМИ» приобрело 100% долей ООО «Роберт Бош Самара». Организация занималась производством рулевого управления, антиблокировочной системы ABS и системы динамической стабилизации ESP.

По информации пресс-службы научного центра в области развития автомобилестроения, сделку заключили вчера, 13 июня 2023 года. В компании было трудоустроено 107 сотрудников. Они смогут продолжить работу на предприятии. После продажи организации окажут всестороннюю поддержку для перезапуска производственных процессов.

Помимо этого, на заводе планируют настроить производство систем с 2024 года, а с 2025 года предполагается выти на проектные мощности.