Делегация Самарской области принимает участие в ПМЭФ-2023

Делегация Самарской области прибыла на ПМЭФ. Фото: пресс-служба правительства СО

Делегация Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым начала работать на ПФЭМ-2023. Международный экономический форум стартовал в среду, 14 июня.

Участие в форуме поможет привлечь дополнительные инвестиции в различных отраслях экономики. В прошлом году Самарская область получила более 70 миллиардов рублей. В текущем году регион представит перспективные разработки грузовой беспилотной авиационной системы R12 для доставки небольших грузов, учебно-тренировочный программно-аппаратный комплекс, который предназначен для подготовки пилотов дронов, и портальный станок с ЧПУ плазменной резки, предназначенный для фигурной и прямолинейной лазерной резки листового металлопроката на промышленных предприятиях.

На стенде региона продемонстрируют достижения и наработки губернии в науке и медицине, транспорте, автомобилестроении авиастроении, ИТ-технологии и других сферах.

- Самое главное – активно работать с участниками ПМЭФ, приглашать их на стенд Самарской области, чтобы знакомить с промышленным и инвестиционным потенциалом нашего региона. Уверен, что наши проекты и разработки заинтересуют, - сказал Дмитрий Азаров членам делегации региона.