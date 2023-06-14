Жители Самары пожаловались на «гейзер», который бьет уже несколько месяцев

Гейзер продолжает создавать проблемы Фото: Алена ПРОВКИНА

В Самаре горожане продолжают жаловаться на «гейзер», который бьет уже несколько месяцев. Ранее жители Куйбышевского района показывали огромную ледяную глыбу.

Местные жители передали кадры редакции «КП-Самара». Судя по предоставленным фотографиям и видео, из-за коммунальной аварии вода под сильным напоров хлещет на несколько метров вверх. Официальной даты устранения проблемы – пока нет.

Ранее специалисты на просьбу горожан отвечали, что устранят последствия аварии, как только смогут подъехать к участку (после схода снега). Напомним, об огромной ледяной горе стало известно в конце января текущего года. Коммунальная авария стала местной достопримечательностью.