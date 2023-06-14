Губернатор Самарской области в рамках ПМЭФ встретился с послом Ирана в России

Дмитрий Азаров встретился с Джалали Каземом. Фото: пресс-служба правительства СО

Делегация Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым принимает участие в ПМЭФ. Глава региона и посол Исламской Республики Иран в РФ Джалали Казем обсудили развитие взаимовыгодного сотрудничества.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что Иран прошел огромный путь по построение технологического суверенитета.

- Мы хотели бы более подробно обсудить возможное сотрудничество по внедрению самых прогрессивных технологий аэрокосмического кластера, машиностроения и ряда других, включая химической, переработки сельхозпродукции. Мы готовы к конструктивному диалогу, - сказал Глава региона.

Также большой интерес представляет сотрудничество в культурной и образовательной сферах. Посол Ирана в России поблагодарил губернатора за организацию встречи и подчеркнул, что отношения между странами продолжают развиваться. В ходе встречи глава региона представил инвестиционный потенциал губернии и важные проекты, которые реализуются на территории Самарской области. Один из проектов для привлечения партнеров из Ирана – создание федерального портово-логистического хаба.

Посол Ирана отметил, что регион имеет большой потенциал и возможности для укрепления отношений двух стран. Джалали Казем и Дмитрий Азаров договорились создать специальную рабочую группу. В дальнейшем губерния заключит соглашение о сотрудничестве с одной из провинций Ирана.