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НовостиОбщество14 июня 2023 17:49

В Самаре усиливают покрытие дороги на улице Красных Коммунаров

Совсем скоро на участке уложат асфальт
Алена ПРОВКИНА
Специалисты усиливают основание. Фото: мэрия

Специалисты усиливают основание. Фото: мэрия

В Самаре продолжается ремонт дорог в рамках национального проекта. В областной столице усиливают покрытие дороги на улице Красных Коммунаров.

По информации городской администрации, ранее участок был неровным и имел ямы. Часто от местных жителей поступали жалобы по состоянию дороги. На данный момент специалисты усиливают основание дороги. Подрядчики производят выемку старого грунта и уплотняют основание. Дорожное полотно приведут в порядок на площади 13,5 тысяч квадратных метров.

В дальнейшем на участке обеспечат многоступенчатый контроль. Это коснется соблюдение технологии, сроков и качества работ.