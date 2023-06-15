В Самарской области девушка без родителей только спустя годы получила жилье

Иск направили в суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Большечерниговском районе Самарской области местная жительница, оставшаяся без родителей, долгое время не получала жилье. Многие годы были нарушены права девушки.

По информации прокуратуры Самарской области, девушка осталась одна в школьные годы. После обучения она поступила в государственный техникум, успешно его окончила, вышла замуж и родила ребенка. Все это время ей не было предоставлено полагающееся жилье.

Правоохранители провели проверку и зафиксировали нарушение ее жилищных прав. Иск направили в суд. Только после этого девушке предоставили благоустроенную квартиру.