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НовостиОбщество15 июня 2023 3:47

В Самарской области девушка без родителей только спустя годы получила жилье

Правоохранители рассмотрели дело о нарушении
Алена ПРОВКИНА
Иск направили в суд

Иск направили в суд

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Большечерниговском районе Самарской области местная жительница, оставшаяся без родителей, долгое время не получала жилье. Многие годы были нарушены права девушки.

По информации прокуратуры Самарской области, девушка осталась одна в школьные годы. После обучения она поступила в государственный техникум, успешно его окончила, вышла замуж и родила ребенка. Все это время ей не было предоставлено полагающееся жилье.

Правоохранители провели проверку и зафиксировали нарушение ее жилищных прав. Иск направили в суд. Только после этого девушке предоставили благоустроенную квартиру.