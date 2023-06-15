В Самарской области семья лисят выбежала на дорогу к местным жителям

Лисята подошли к местным жителям. Фото: "Самара с огоньком"

В селе Нижнее Санчелеево Самарской области к местным жителям выбежало целое семейство лисят. Зверята не испугались людей.

Пользователи опубликовали видео в социальных сетях и отметили, что все 8 лисят находились без мамы. Животные принюхивались и делали шаги в сторону самарцев. Их не напугало нахождение людей рядом, и звери медленно спускались к дороге.

В комментариях местные жители отмечают, что родитель маленьких лисят может скрываться в лесу и лучше не трогать животных. Другие же переживают, что маленькие зверята остались без мамы и не смогут выжить в лесу.