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НовостиПроисшествия15 июня 2023 5:27

В Самарской области водитель полиции перевел мошеннику почти 400 тысяч рублей

Злоумышленник представился сотрудником банка
Алена ПРОВКИНА
Полиция проводит оперативные мероприятия

Полиция проводит оперативные мероприятия

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области злоумышленники продолжают звонить местным жителям и вымогать деньги. Мужчина лишился почти 400 тысяч рублей.

По информации ГУФССП России по Самарской области, житель Большеглушицкого района ответил неизвестному, который представился «банкиром». Водитель полиции, зная о схемах мошенников, сказал, что не будет переводить деньги на безопасный счет. Тогда злоумышленник порекомендовал установить приложение на телефон, из-за которого произошло списание более 376 тысяч рублей.

На данный момент сотрудники полиции продолжают проводить оперативные мероприятия. Правоохранители разыскивают причастных к хищению.