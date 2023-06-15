В Самарской области водитель полиции перевел мошеннику почти 400 тысяч рублей

Полиция проводит оперативные мероприятия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области злоумышленники продолжают звонить местным жителям и вымогать деньги. Мужчина лишился почти 400 тысяч рублей.

По информации ГУФССП России по Самарской области, житель Большеглушицкого района ответил неизвестному, который представился «банкиром». Водитель полиции, зная о схемах мошенников, сказал, что не будет переводить деньги на безопасный счет. Тогда злоумышленник порекомендовал установить приложение на телефон, из-за которого произошло списание более 376 тысяч рублей.

На данный момент сотрудники полиции продолжают проводить оперативные мероприятия. Правоохранители разыскивают причастных к хищению.