Глэмпинг Luka village заработает в селе Самарской области в июле 2023

В ближайшее время приведут в порядок пляж и сделают площадку для волейбола. Фото: национальныепроекты.рф

В июле 2023 года в Кинельском районе Самарской области будет работать глэмпинг Luka village. Он откроется в селе Кривая Лука. Об этом сообщает портал национальныепроекты.рф.

На территории уже построены и обустроены четыре домика в стиле «А-фрейм». Сейчас специалисты подводят необходимые коммуникации к бане, облагораживают зону бассейна, оборудуют уличную детскую игровую зону.

В ближайшее время приведут в порядок пляж и сделают площадку для волейбола. Каждый домик рассчитан максимум на четырех человек. Внутри есть туалетные комнаты с душем. Можно готовить еду на кухонных зонах, оборудованных микроволновками и холодильниками. С внешней стороны дома предусмотрены терраса и мангальная зона.

К следующему лету будут еще построены ресторан с банкетным залом и летней террасой, а также большой бассейн. В будущем планируется и строительство четырех- и восьмиместных домиков и нескольких зданий в стиле барнхаус, рассчитанных на 12 гостей.

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