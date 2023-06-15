В Самаре 74% компаний повысили зарплаты сотрудников в течение года

Большинство компаний повысили зарплату сотрудникам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре большинство компаний повысило зарплаты сотрудников в течение последнего года. При этом, в 55% организаций это сделано менее чем полгода назад.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, чаще всего о повышении зарплат сообщают представители сферы логистики, производства и услуг. Также в 19% организаций доходы пересматривали 6-12 месяцев назад. 12% работодателей признались, что последний раз повышали зарплаты от года до двух лет назад. 8% компаний не повышали оплату труда работникам более 2 лет.

О недавнем пересмотре заработной платы чаще всего говорят HR-менеджеры из сферы логистики – 70%, производства и услуг – по 64%. Больше всего зарплату повышали в ИТ- и строительных компаниях.