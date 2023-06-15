Жительница Самары накопила миллионный долг по алиментам перед дочкой

Платежные документы самарчанка предоставила в отделение. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Самаре местная жительница пренебрегла родительским долгом и не выплачивала алименты на содержание своей дочери. Предупреждение об уголовной ответственности заставило ее погасить задолженность в размере более 1 миллиона рублей.

— Ребенок горе-матери проживает у бабушки, женщина посчитала, что может не платить алименты. Тогда судебный пристав вызвала женщину на прием в отделение, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Самарчанке объяснили, что за неуплату алиментов без уважительных причин она будет привлечена к административной, а затем и к уголовной ответственности. В отделении судебных приставов Куйбышевского района Самары было исполнительное производство.

После бесед с судебным приставом женщина полностью оплатила долг перед ребенком. Платежные документы она предоставила в отделение, а сотрудница службы напомнила ей о необходимости ежемесячного перечисления алиментов дочери.

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