Более 7 тысяч школьников Самарской области посетят туристические места региона

Два дня 42 школьника участвовали в обзорных экскурсиях по Самаре и Тольятти. Фото: министерство туризма Самарской области

В 2023 году туристические маршруты Самарской области посетят 7611 школьников региона в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Старт школьным поездкам уже дан. Об этом сообщили в региональном министерстве туризма.

Путешествие предусмотрено для школьников, которые добились успехов в учебной, спортивной, творческой или добровольческой деятельности. Так, 13 и 14 июня прошла первая поездка для учеников 5-9 классов.

Два дня 42 школьника участвовали в обзорных экскурсиях по Самаре и Тольятти, слушали героические истории об участниках Великой Отечественной войны, побывали в Сокольих горах и на Царевом кургане.

Также в ходе поездки ребята посетили замок Гарибальди, Парковый комплекс истории техники имени Сахарова, «Поволжскую академию образования и искусств Святителя Алексия» и яхт-клуб «Дружба».

Программы поездок так спланированы, что предусматривают посещение Самары, Тольятти, Сызрани, Самарской Луки, этнопарка Дружбы народов. Благодаря этому школьники получат полезные знания, умения и навыки, которые помогут в учебе и жизни.

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