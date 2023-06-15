Сотни нефтяников Самарской области поддержали акцию по сдачи крови в 2023 году

Доноры-нефтяники помогают спасать здоровье и жизни людей / Фото: vk.com/rosneftru

В среду, 14 июня 2023 года, отмечался Всемирный день донора крови. Эта дата посвящена волонтерам, которые сдают свою кровь ради спасения жизни и здоровья других людей. В донорском движении принимают участие и нефтяники. В течение 2023 года свою кровь сдали около 4 тысяч сотрудников «Роснефти».

В «Самаранефтегазе» за один день кровь сдали 128 человек, было собрано более 50 литров крови. Считается, что один донор может помочь трем людям. Значит, сотрудники предприятия смогут спасти более 380 человек.

Также в акции приняли участие более 100 работников Новокуйбышевского НПЗ. Они тоже сдали 50 литров крови. На столько же пополнили областной банк крови 150 волонтеров Куйбышевского НПЗ.

На Сызранском НПЗ постоянными донорами являются около 350 человек. Это примерно каждый десятый работник. 42 заводчанина – «Почетные доноры России». Сотрудники Новокуйбышевской нефтехимической компании в апреле 2023 года сдали свыше 40 литров крови. Присоединились к донорскому движению и около 100 сотрудников «СамараНИПИнефть». Они сдали примерно 50 литров крови.

Отметим, донорство приносит пользу не только тем, кто нуждается в крови. По словам специалистов, оно полезно и для самого сдающего. Это профилактика атеросклероза, подагры, нарушений пищеварения, работы печени, поджелудочной железы и других болезней.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.