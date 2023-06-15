Врачебная амбулатория появится на территории больницы № 6 в Самаре

Корпус построят с применением быстровозводимых модульных конструкций / Фото: vk.com/minzdrav_63

В больнице № 6 в Советском районе Самары появится еще одно подразделение – врачебная амбулатория на 300 посещений в смену. На территории медучреждения уже возводят новое модульное здание. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Площадь корпуса составит около 500 кв. м. На данный момент рабочие завершили монтаж металлического каркаса, на очереди – устройство кровли и фасада. Строительство ведется на средства областного бюджета.

– В новой амбулатории будут работать врачи общей практики и участковые терапевты, а также врач-гинеколог. Узкие специалисты продолжат прием в поликлинике на улице Советской Армии, 56, – рассказал главный врач больницы № 6 Расим Шамсудинов.

Он добавил, что в новом подразделении пациенты будут проходить профосмотры и первый этап диспансеризации, а также консультироваться с врачами.

По данным Минздрава, всего в 2023 году в Самарской области планируют построить 30 новых объектов: ФАПы, офисы врачей общей практики и врачебные амбулатории в сельской местности и в малых городах. Кроме того, в 56 зданиях медподразделений проведут капремонт.

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