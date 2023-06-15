Предприниматели Самарской области смогут узнать о сборе обратной связи от клиентов

Самые активные участники смогут в прямом эфире разобрать свой кейс. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 22 июня, в региональном центре инноваций StartupSamara пройдет практический онлайн-интенсив «Customer Discovery – начало успешного стартапа». Самарские предприниматели смогут принять в нем участие.

Консультант по развитию бизнеса Дмитрий Морозов расскажет, как начинающим предпринимателям избежать ошибок при запуске проекта, если включить в свою работу регулярный сбор обратной связи от потребителей.

Также участники интенсива смогут понять, как найти своего клиента и создать для него ценность для успешного бизнеса. Можно будет научиться проводить проблемные интервью и взаимодействовать с клиентами на каждом этапе развития бизнеса. Самые активные участники смогут в прямом эфире разобрать свой кейс.

Условия, необходимые для успешного бизнеса, создаются в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Участие в интенсиве бесплатное, по предварительной регистрации. Мероприятие организовано по заказу минэкономразвития Самарской области.

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