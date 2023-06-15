Памятник бойцам СВО установят в парке Победы в Самаре

Несколько предложений по визуальному оформлению памятника уже поступили Фото: администрация Самары

В Самаре установят памятник, посвященный специальной военной операции. Его разместят в парке Победы. Открытие мемориального комплекса запланировано на сентябрь 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Как именно будет выглядеть памятник, пока не ясно. По словам главы управления главного архитектора Самары Игоря Галахова, уже поступило несколько предложений по его визуальному оформлению. В основе одной из идей – связь поколений между теми, кто встал на защиту Родины в годы Великой Отечественной войны, и сегодняшними защитниками. Рядом с мемориалом также предлагается установить информационные пилоны.

Между тем, в городе решили объявить открытый конкурс на идею или эскиз памятника. В нем смогут принять участие все жители региона. Предложения будут принимать до 1 июля 2023 года. Их нужно направлять в управление главного архитектора Самары по адресу: architect@samadm.ru или в Ассоциацию муниципальных образований Самарской области по адресу: Smo.samregion@yandex.ru.

Кроме того, было предложено открыть в фонде «Звезда и Лира» отдельный счет, куда люди смогут перечислять средства на реализацию проекта.

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