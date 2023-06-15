Авиакомпания Utair запустила рейсы из Тюмени в Самару с июня 2023 года

Полет между Самарой и Тюменью займет 2 часа 45 минут Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В расписании аэропорта Курумоч появился новый рейс. С июня 2023 года авиакомпания Utair начала выполнять полеты из Самары в Тюмень. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Планируется, что самолеты будут летать между Самарой и Тюменью дважды в неделю: по понедельникам и субботам. Отправление из Тюмени намечено на 9:40, из Самары – на 12:30. Время в пути составит 2 часа 45 минут. Стоимость билетов – от 5 тысяч рублей.

Напомним, авиакомпания выполняет рейсы из самарского аэропорта по семи направлениям. По России: в Екатеринбург, Москву, Нижневартовск, Сургут и Тюмень, за рубеж: в Баку и Самарканд.

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