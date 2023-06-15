Общественные советы будут контролировать дорожные работы в Самарской области

Существуют возможности для визуального контроля со стороны общественности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области к контролю качества проведения дорожных работ привлекут представителей Общественной палаты региона и общественных советов. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Отмечается, что открытость и прозрачность являются одними из главных приоритетов нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Министр транспорта и автодорог Иван Пивкин рассказал, что основной контроль качества дорожных работ ведет заказчик на основе лабораторных и инструментальных исследований.

При этом существуют возможности и для визуального контроля со стороны общественности. Например, укладка асфальта в дождь является нарушением технологии. А перед укладкой подрядчик должен очистить дорогу от пыли и грязи и обработать специальной смесью.

Есть и другие особенности ремонта, которые легко могут контролировать активные жители городов и сел, которые живут рядом с ремонтируемыми дорогами. Скоро региональное министерство транспорта закончит работу над методическими рекомендациями по визуальному контролю за дорожными работами.

При обнаружении нарушений нужно будет передать информацию заказчику работ, который с помощью инструментального и лабораторного контроля их докажет и предпримет необходимые меры.

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