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НовостиОбщество15 июня 2023 8:07

Цикл обучающих лекций для старшего поколения запустили в России

Пенсионерам помогут разобраться в вопросах ЖКХ и банковских услуг
Илона МАЙСКАЯ
На сайте проекта уже доступны первые лекции по теме «Вопросы пенсионного обеспечения» / Фото: Единая Россия

На сайте проекта уже доступны первые лекции по теме «Вопросы пенсионного обеспечения» / Фото: Единая Россия

В России запустили цикл лекций, освещающих актуальные вопросы для пенсионеров. Новый учебный модуль школы актива «Старшее поколение» будет работать в рамках одноименного партпроекта и на сайте Высшей партийной школы «Единой России».

Слушателям лекций расскажут об организации работы «серебряных» волонтеров, дадут полезную информацию для садоводов, познакомят с основными принципами сохранения своего здоровья и долголетия. Также эксперты и депутаты партии помогут людям старшего возраста разобраться в вопросах ЖКХ, банковских услуг и пенсионного обеспечения. Бесплатное обучение будет проходить как онлайн, так и офлайн.

Чтобы начать обучение, нужно перейти по ссылке. На сайте проекта уже доступны первые лекции по теме «Вопросы пенсионного обеспечения». В конце курса предусмотрено итоговое тестирование. Те, кто успешно пройдет его, получат сертификат школы актива «Старшее поколение».

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