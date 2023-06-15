В Самаре снова объявили аукцион на развитие 4,87 га в Октябрьском районе

Когда на этот раз будет определен подрядчик, пока неизвестно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские власти объявили аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки площадью 4,87 гектара в Октябрьском районе. Распоряжение департамента градостроительства опубликовано на сайте городской администрации.

Речь идет о территории, расположенной в границах улиц Советской Армии, Тихвинской, Гастелло и Ново-Садовой. В соответствии с документами начальная цена составляет 4,4 миллиона рублей.

Напомним, ранее власти уже объявляли торги на этот участок. Тогда в соответствии с документами начальная цена составляла 4 234 616 рублей. Однако торги не состоялись. Когда на этот раз будет определен подрядчик, пока неизвестно.

Напомним, в рамках комплексного развития территории предусмотрен снос 14 старых домов на улице 8-й Радиальной. Кроме того, снести могут нежилые здания и гаражи на улицах 8-й Радиальной и Тихвинской.

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