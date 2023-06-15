Названы места с самыми дешевыми продуктами в Самаре на 15 июня 2023 года

Продукты по низким ценам можно найти в гипермаркетах и на ярмарках Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Самаре провели очередной мониторинг цен на продовольственные товары первой необходимости. Рассказываем, где можно купить самые дешевые продукты в четверг, 15 июня 2023 года.

Так, в «Ленте» в Железнодорожном районе низкие цены на вермишель – 41,22 руб./кг, пшеничную муку – 22,74 руб./кг, шлифованный рис – 68,72 руб./кг, мороженую рыбу – 103,11 руб./кг, поваренную соль – 11,49 руб./кг, черный чай – 200,1 руб./кг и яблоки – 68,97 руб./кг.

В «Перекрестке» в Красноглинском районе можно выгодно приобрести питьевое молоко 3,2% – 37,76 руб./кг и куриные яйца – 45,99 руб./кг. В «Магните» в Куйбышевском районе – белокочанную капусту (16,99 руб./кг), охлажденную курицу (132,09 руб./кг), морковь (31,99 руб./кг), сахар-песок (49,99 руб./кг).

В «Ашане», что в Советском районе, самые низкие цены на картофель – 19,49 руб./кг, гречневую крупу – 49,27 руб./кг, хлеб из пшеничной муки – 36,54 руб./кг и хлеб из ржаной муки – 33,5 руб./кг.

На ярмарке, которая работает на пересечении улиц Киевской и Тухачевского, можно найти самое дешевое мясо: баранина – 320 руб./кг, говядина – 200 руб./кг, свинина – 170 руб./кг, а также репчатый лук – 40 руб./кг и сливочное масло – 440 руб./кг.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.