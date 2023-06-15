«Партийный десант» проверил ход и качество ремонта медучреждений в Кинельском районе

Парламентарии побывали в селах Малая Малышевка, Красносамарское и Бобровка / Фото: Единая Россия

В Самарской области продолжают обновлять объекты здравоохранения. К примеру, работами сейчас охвачены медучреждения Кинельского района. На днях там побывал «партийный десант». Депутаты проверили качество и ход ремонта.

Так, в селе Малая Малышевка возвели современный модуль для врачебной амбулатории. Отделение оснастили всем необходимым оборудованием. Там работают терапевт и несколько медсестер. Узкие специалисты: невролог, онколог, лор – приезжают по графику.

Также депутаты побывали в селах Красносамарское и Бобровка. Они увидели, что необходимо искать системный подход в решении вопросов благоустройства территории, прилегающей к лечебному учреждению. По словам координатора партпроекта «Здоровое будущее», зампредседателя комитета по здравоохранению, демографии и соцполитике губдумы Анны Дубасовой, нужно проработать момент с разграничением зоны ответственности: кто отвечает и что делает на прилегающей земле.

- Депутатский контроль должен соседствовать с контролем общественности. Ведь многие объекты, построенные и отремонтированные по нацпроектам и региональным программам, вошли и в народную программу партии. Так что контроль здесь особый в части сроков и качества, - подчеркнул руководитель фракции «Единая Россия» в областном парламенте Александр Живайкин.

По итогам осмотра сельских больниц депутаты рекомендовали подрядчикам усилить стройплощадки рабочими руками. Они намерены посетить объекты с очередной проверкой через две недели.

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