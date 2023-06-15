Мусор убрали с контейнерных площадок в Куйбышевском районе Самары

Самарцы отметили, что невозможно дышать от запаха свалки и некуда выбрасывать мусор. Фото: ЦУР Самарской области

В Куйбышевском районе Самары некоторое время мусор скапливался возле контейнерной площадки на пересечении улиц Заливной и Народной. Его убрали только после жалоб местных жителей в социальных сетях.

— Самарцы отметили, что невозможно дышать от запаха свалки и некуда выбрасывать мусор. Вопрос был передан в районную администрацию и площадку привели в нормативное состояние, — рассказали в ЦУР Самарской области.

С жалобой на мусор обратились и жители Долотного переулка. Несанкционированная свалка образовалась на контейнерной площадке в двух шагах от детского сада. Администрация Куйбышевского района отреагировал, и мусор убрали.

А вот жители Кошкинского района обнаружили свалку недалеко от спортивной школы в райцентре. Местные регулярно приносили мусор в центре села. После сигнала в соцсетях на территории тоже навели порядок.

Отмечается, что с начала июня в систему мониторинга соцсетей «Инцидент Менеджмент» поступило 204 сообщения от жителей Самарской области с просьбой вывезти мусор с контейнерных площадок или ликвидировать несанкционированные свалки в лесу и рядом с дачами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.