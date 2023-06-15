Дмитрий Азаров и Максим Соколов в рамках ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве

Губернатор и президент АВТОВАЗа подписали соглашение о сотрудничестве между правительством региона и заводом Фото: правительство Самарской области

В четверг, 15 июня 2023 года, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и президент АВТОВАЗа Максим Соколов подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Правительство региона и завод договорились о взаимодействии в сфере повышения безопасности работы транспорта, поддержки и развитии отечественных автопроизводителей, а также внедрения инновационных, в том числе энергосберегающих, технологий.

- Коллективу АВТОВАЗа всегда уделялось повышенное внимание. Но такого уровня взаимодействия, который сегодня есть, не было никогда. Это тот случай, когда соглашение фиксирует ту работу, которая уже ведется совместно по самым разным направлениям: в сфере развития инноваций, внедрения новых технологий, импортозамещения и технологического суверенитета, поддержки занятости, повышения качества продукции и безопасности, - подчеркнул глава региона.

Отметим, в 2023 году АВТОВАЗ стал национальным партнером ПМЭФ. Автомобили LADA представлены почти на всех площадках форума. Кроме того, автогигант официально представил новую модель LADA Aura. Ее высоко оценили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко (во время визита в Самарскую область) и президент ГК «Д-Транс» Валерий Демчук.

На ПМЭФ представили новую модель АВТОВАЗа - LADA Aura Фото: правительство Самарской области

LADA Aura сделана на платформе Vesta. Однако у этого автомобиля более просторный кожаный салон, двигатель объемом 1,8 л, автоматическая коробка передач, премиальная музыкальная система и интегрированные сервисы Яндекса. Продажи планируется начать в 2024 году.

Добавим, что президент АВТОВАЗа в присутствии губернатора Самарской области подписал еще два соглашения о сотрудничестве: с гендиректором АО «Глонасс» Алексеем Райкевичем в сфере развития навигационных, информационных и коммуникационных систем и с директором АО УК «Аэропорты Регионов» Евгением Чудновским.

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