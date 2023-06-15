Масштабный танцевальный батл пройдет в Самаре 17 июня 2023 года

Фото: ТК "Гудок"

В субботу, 17 июня 2023 года, в Самаре состоится самый масштабный танцевальный батл. Специальными гостями мероприятия станут победители шоу «Новые Танцы» на ТНТ DS CREW.

Танцевальная группа из Перми, которая получила большую популярность из-за своего уникального стиля, проведет для самарцев мастер-класс. Также участников танцевального батла ждут денежные призы и подарки.

Самое яркое музыкальное событие лета пройдет в зоне отдыха «Поющие трубы» в ТК «Гудок» (ул. Красноармейская, 131). Начало — в 13:30. Ссылка на регистрацию и подробности в телеграм-канале торгового комплекса

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