Самарцы не одобрили строительство высоток в районе дачного массива

Общественные обсуждения проходили с 25 мая по 15 июня 2023 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары не одобрили строительство многоэтажной жилой застройки в Кировском районе областного центра. Соответствующее заключение по результатам общественных обсуждений размещено на сайте городской администрации.

Высотные дома хотели возвести на территории дачного массива в границах Ракитовского шоссе, улиц Нулевой и Третьей в Кировском районе города. Там планировалось застроить земельные участки общей площадью 31 160 квадратных метров.

Против застройки проголосовали 85 человек, а одобрили ее 52 самарца. Общественные обсуждения проходили с 25 мая по 15 июня 2023 года. Судя по отрицательным мнениям, жителей не устроил возможный вред экологии, который может быть нанесен.

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