Самарская область в первый день ПМЭФ подписала соглашения на 35 млрд рублей

Соглашения с представителями трех компаний подписал губернатор Дмитрий Азаров Фото: правительство Самарской области

Команда правительства Самарской области подписала первые соглашения на Петербургском международном экономическом форуме. Их общая сумма превышает 35 млрд рублей.

Самое крупное соглашение в четверг, 15 июня 2023 года, было заключено с производителем беспилотных систем - компанией «Транспорт будущего». Документ подписали губернатор Дмитрий Азаров и гендиректор предприятия Юрий Козаренко. Объем инвестиций в проект по созданию целого кластера беспилотной авиации составит 20 млрд рублей. Планируется, что будет создано около тысячи рабочих мест.

- Проект уже реализуется. Мы рассчитываем, что к концу года будет запущено производство беспилотников на территории Самарской области, - отметил глава региона. Юрий Козаренко, в свою очередь, добавил, что проект включает не только создание БПЛА, но и отечественной комплектующей базы.

Также самарская делегация подписала соглашение с Тольяттинским комбинатом пищевых продуктов. Оно принесет региону более 13,6 млрд рублей. Инвестор создаст в ОЭЗ «Тольятти» один из крупнейших в России заводов по глубокой переработке масличных и зернобобовых культур. Будет трудоустроено 1 265 человек.

Еще свыше 2 млрд рублей Самарской области принесет строительство распределительного центра компаний «Х5». Его построят на территории парка «Преображенка-2». Там будет создано 1500 рабочих мест. Запуск центра в работу запланирован на четвертый квартал 2023 года.

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