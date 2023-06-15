Лучших молодых художников России, участвовавших в «Жигулевской палитре», наградят в Самаре

Из пяти тысяч произведений конкурсное жюри выбрало 200 лучших работ. Фото: минкульт Самарской области

В четверг, 15 июня, в галерее «Новое пространство» пройдет торжественная церемония награждения победителей всероссийского конкурса молодых дарований по изобразительному искусству «Жигулевская палитра».

— В этом году в конкурсе участвовали 55 регионов России. Это побило все рекорды по количеству участников. Из пяти тысяч произведений конкурсное жюри выбрало 200 лучших работ, — рассказали в минкульте Самарской области.

Каждый желающий сможет посмотреть выставку лауреатов и призеров конкурса до 29 июня в галерее «Новое пространство». Авторами творческих работ являются учащиеся, студенты и преподаватели. Произведения отражают взгляды молодежи на современное пространство и культуру народов мира.

Также в рамках «Жигулевской палитры» пройдет серия творческих встреч, мастер-классов и открытых уроков. Так, 16 июня в 12:00 состоится круглый стол по вопросам инноваций в художественном образовании», 23 июня в 10:30 – мастер-класс «Стилизация фигуры и модная графика эскизирования».

Можно будет поучаствовать и в мастер-классах «Многослойная техника работы гуашью» (24 июня в 12:00), «Основы декоративной композиции...» (29 июня в 15:00).

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