Распределительный центр торговой сети построят в ОЭЗ «Тольятти»

Запустить распределительный центр планируется в 2025 году. Фото: минэкономразвития Самарской области

В Самарской области в особой экономической зоне «Тольятти» построят распределительный центр торговой сети для хранения продуктов. Соглашение с новым резидентом подписал министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

— Новые инвесторы активно приходят в Самарскую область, а уже работающие компании также активно запускают инвестпроекты. Мы всесторонне помогаем им в реализации планов через льготные налоговые режимы, специальные инструменты поддержки, подбор земельных участков и сопровождение на каждом этапе, — отметил Дмитрий Богданов.

Инвестиции в проект составят почти один миллиард рублей. На новом предприятии создадут 89 рабочих мест. Запустить распределительный центр планируется в 2025 году. Новый резидент станет уже 33-й компанией на территории ОЭЗ.

Условия для бизнеса создаются в Самарской области в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Отмечается, что ОЭЗ входит в число самых эффективных инвестплощадок страны.

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