Житель Самарской области украл велосипед с помощью плоскогубцев

Мужчина потратил на собственные нужды вырученные от продажи деньги. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В начале июня в Тольятти местный житель украл велосипед с лестничной площадки одного из многоквартирных домов на Ленинском проспекте. Материальный ущерб составил 8 тысяч рублей.

— Велосипед был сдан в один из ломбардов города, причем его уже успели перепродать. В результате изучения приемной документации были установлены паспортные данные и личность вора, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Ранее судимого 41-летнего мужчину задержали по месту жительства. Тольяттинец признал вину и рассказал, что велосипед был пристегнут запирающим устройством, которое он повредил плоскогубцами.

После сдачи в ломбард мужчина в тот же день потратил на собственные нужды вырученные от продажи деньги. В настоящий момент возбуждено уголовное дело.

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