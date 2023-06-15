Дмитрий Азаров на ПМЭФ-2023 назвал дату запуска производства БПЛА в Самарской области

Запуск производства беспилотников намечен на декабрь 2023 года Фото: правительство Самарской области

В четверг, 15 июня 2023 года, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал соглашение о сотрудничестве с гендиректором ООО «Транспорт будущего» Юрием Козаренко. Оно было заключено на Петербургском международном экономическом форуме.

Документ закрепил условия взаимодействия сторон по локализации производственной и испытательной базы для создания полного цикла производства беспилотных систем – от разработки, проектирования и проведения летных испытаний до серийного производства, подготовки кадров, постпродажного обслуживания, сервиса и создания сети потребления.

- Сегодня мы оформили соглашение с ведущей компанией в сфере беспилотной авиации. Оно очень важно для нашего региона и, уверен, для страны. Хочу сказать, что проект уже реализуется. И мы рассчитываем, что к концу года будет запущено производство беспилотников на территории Самарской области, – заявил Дмитрий Азаров.

В регионе будет создан целый кластер беспилотной авиации. Объем инвестиций в проект превысит 20 млрд рублей. Будет создано более тысячи рабочих мест. Юрий Козаренко отметил, что проект включает создание не только беспилотников, но и отечественной комплектующей базы. Основную площадку по производству БАС организуют в Тольятти. К работе подключат ведущие университеты, где есть соответствующие наработки, и НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего».

Губернатор добавил, что сейчас правительство Самарской области вместе с компанией «Транспорт будущего» занимается привлечением покупателей беспилотной техники, прежде всего тех, кто работает на территории региона.

- Уже в декабре мы планируем запуск производства. Мы реализуем проект в такие рекордно короткие сроки, исполняя поручение президента России Владимира Путина, который отдельно акцентировал внимание всех регионов на важность развития беспилотной авиации, – подчеркнул Дмитрий Азаров.

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