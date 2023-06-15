Житель Самарской области попал в операционную после избиения пьяным парнем

В ходе ссоры он причинил ему тяжкие телесные повреждения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани 18-летний местный житель возле бара избил мужчину и довел его до больницы, где врачи были вынуждены провести операцию. Парня обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

— В сентябре 2022 года ночью пьяный молодой человек возле бара в Сызрани поссорился с 37-летним местным жителем. В ходе ссоры он причинил ему тяжкие телесные повреждения, — сообщили в СУ СК по Самарской области.

После избиения мужчина попал в больницу. Сейчас после проведенных хирургических операций он находится на амбулаторном лечении. В настоящий момент уголовное дело расследовано и направлено в суд для рассмотрения по существу.

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