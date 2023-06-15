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НовостиПроисшествия15 июня 2023 10:56

Нефтевоз опрокинулся после ДТП с Hyundai на трассе М-5 в Самарской области

Из-за аварии по дороге разлилась нефтесодержащая жидкость
Анастасия ФИЛАТОВА
В результате ДТП пострадала пассажирка легкового авто

В результате ДТП пострадала пассажирка легкового авто

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В четверг, 15 июня 2023 года, на 1035 км трассы М-5 «Урал» в Исаклинском районе произошло серьезное ДТП. Примерно в 13 часов там столкнулись Hyundai Solaris и нефтевоз. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным сотрудников ГИБДД, у автомобиля «ДАФ», двигавшегося в направлении Нижнекамска, занесло полуприцеп-цистерну, который выехал на встречную полосу. Там он столкнулся со встречной легковушкой. После этого цистерна опрокинулась, по дороге разлилась нефтесодержащая жидкость.

В результате ДТП пострадала пассажирка Hyundai. Сейчас полицейские продолжают работать на месте аварии. Приняты меры по ликвидации разлива. По факту случившегося проводится проверка.

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