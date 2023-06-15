Искусственный интеллект и облачные технологии: власть и бизнес объединят усилия для развития цифровой экономики региона

ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн) и правительство Самарской области заключили соглашение о сотрудничестве с целью развития цифровой экономики и национальных проектов на территории региона. Документ был подписан первым вице-губернатором – председателем правительства Самарской области Виктором Кудряшовым и президентом компании Рашидом Исмаиловым в ходе Петербургского международного экономического форума.

Договоренности предусматривают взаимодействие по таким направлениям, как развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, реализация инновационных проектов для создания новых технологий и сервисов.

В частности, применение искусственного интеллекта может помочь в развитии транспортной инфраструктуры, определении потоков и уровня миграции населения, разработке инновационных программ в сфере туризма. Использование технологии анализа данных может позволить решить задачи повышения качества жизни и безопасности граждан.* Также соглашение предусматривает сотрудничество и по такому направлению, как развитие элементов «умного города».

Значительное внимание будет посвящено реализации инновационных проектов, созданию и развитию новых сервисов с использованием возможностей «интернета вещей», облачных технологий, сервисов информационной безопасности, в том числе защите от проникновений и DDoS** атак, таргетированных смс-рассылок, решений по аудио- и видеоаналитике, направленных на повышение качества обслуживания граждан, и др.

Дмитрий Фомин, директор Самарского отделения ПАО «ВымпелКом»:

«В фокусе данного соглашения будет дальнейшая цифровизация как городов, так и населенных пунктов, а также использование информационно-телекоммуникационных решений для развития инфраструктуры на всей территории Самарской области. В регионе мы улучшили качество передачи голоса благодаря технологии VoLTE*** и увеличили надёжность подключения к сети с помощью технологии VoWiFi****. В мае мы завершили рефарминг в Тольятти, и жители города уже заметили положительный эффект от проведенных работ – рост скорости мобильного интернета на 30%. Работы по расширению возможностей сети 4G на оставшихся территориях идут полным ходом и будут окончены до конца года».

Виктор Кудряшов, первый вице-губернатор – председатель правительства Самарской области:

«Жители Самарской области уже смогли по достоинству оценить преимущества цифровой трансформации в сфере предоставления государственных услуг, в области социального обслуживания и здравоохранения. Сегодня огромные, поистине безграничные перспективы для развития технологий и повышения качества жизни людей открывают возможности искусственного интеллекта. Уверен, что соглашение между Правительством Самарской области и ПАО “ВымпелКом” ускорит внедрение новых цифровых решений в различные отрасли промышленности, будет способствовать созданию новых направлений в экономике, а также сделает жизнь людей в регионе еще более комфортной и безопасной».

* Оказание услуг осуществляется при наличии согласия пользователя на обработку данных и получение рекламы.

** Distributed Denial of Service — распределенный отказ в обслуживании.

*** VoLTE - голос через LTE. Действует при технической возможности подключения для ряда устройств. Подробнее – на beeline.ru

**** VoWiFi- голос через Wi-Fi. Действует при технической возможности подключения и наличии стабильного Wi-Fi соединения с доступом в интернет. Качество услуги зависит от поставщика интернета. Услуга предоставляется в случае наличия актуальной информации о местоположении в мобильной сети. Проверяйте используемое оборудование на совместимость с услугой. В связи с особенностями технической реализации вызовы на короткие номера и номера экстренных служб через сети WiFi не поддерживаются. Данные вызовы передаются по мобильной сети в том случае, если она доступна. Подробнее – на beeline.ru