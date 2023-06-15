«Крылья Мечты» из Самары получили президентский грант

"Крылья Мечты" - подшефный клуб ПФК "Крылья Советов". Фото: ПФК "Крылья Советов"

Футбольный клуб «Крылья Мечты» из Самары получил президентский грант в размере 6,6 млн рублей. Это проект, в котором занимаются футболом дети и взрослые с ограниченными возможностями здоровья – аутизмом, синдромом Дауна, ДЦП, задержкой психического развития, умственной отсталостью, нарушениями слуха.

Шефство над «Крыльями Мечты» несколько лет назад взял профессиональный футбольный клуб «Крылья Советов».

- Футболисты «Крыльев» регулярно посещают воспитанников команды, проводят мастер-классы, дарят подарки, проводят выставочные матчи, победителей турнира среди игроков с ОВЗ «Крылья Советов» отправляли на финальный этап в Сочи. А перед стартом прошлого сезона «Крылья Советов» подарили всем воспитанникам подшефного клуба абонементы на все матчи, - отмечает пресс-служба ПФК «Крылья Советов».

На поддержку Фонда президентских грантов претендовали 11 379 проектов из 88 регионов России. «Крылья Мечты» получили поддержку Фонда уже третий раз подряд.

Согласно условиям гранта, в новом проекте будут участвовать не менее 200 детей, подростков и молодых людей в возрасте от 6 до 35 лет.